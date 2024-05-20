Пережившие рак рассказывают о симптоме, который в конце концов заставил их обратиться к врачу

Рак — это болезнь, которая часто развивается без явных симптомов. Однако иногда наше тело подаёт сигналы, которые могут спасти жизнь, если к ним прислушаться. В этой статье мы собрали истории реальных людей, которые заметили что-то неладное и решили обратиться к врачу. Быть может, эти примеры смогут спасти жизнь ещё кому-нибудь.

Что с кадыком?

Истории спасения: как вовремя обнаружить рак. Фото © Shutterstock / FOTODOM

История rain_parkour началась с простого, но неожиданного вопроса десятилетнего ребёнка в летнем лагере: "Почему у тебя такой большой кадык?" Этот вопрос прозвучал невинно, но заставил парня задуматься. Вернувшись домой, он поделился этим с матерью, которая по профессии была медсестрой. Она обратила внимание на то, что его кадык действительно выглядел увеличенным и неровным. Мать настояла на визите к врачу. В ходе обследования была обнаружена опухоль на щитовидной железе. Вовремя выявленное заболевание позволило начать лечение на ранней стадии, и сейчас пациент находится в ремиссии.

Севший голос и постоянная боль

Sadbirdfox делится своей историей, где главным симптомом стало неожиданное и резкое снижение голоса. За несколько месяцев голос опустился на целую октаву, и это сопровождалось постоянной болью в горле и ухе. Девушка описывает, как долго игнорировала эти симптомы, списывая их на простуду или усталость от работы. Однако, когда ощущение инородного тела в горле стало невыносимым, она наконец обратилась к врачу. После обследования выяснилось, что это рак голосовых связок. Лечение было интенсивным, включало операцию и радиотерапию. Сейчас девушка живёт без рака уже два года. И хотя её голос изменился навсегда, она рада, что вовремя обратилась за помощью.

Неправильный цвет стула

Highkeysadlowkeycute рассказывает о своём отце, который всегда был активным и спортивным человеком, он даже участвовал в ультрамарафонах. Однажды в качестве сомнительной шутки он прислал фото своего стула жене. Однако этот "прикол" оказался спасительным, потому что его жена, медик, заметила, что цвет стула был необычным — тёмным и смолистым. Она настояла на том, чтобы муж пошёл на обследование. В ходе колоноскопии врачи обнаружили рак толстой кишки на четвёртой стадии. Операция и интенсивное лечение помогли мужчине победить болезнь. С момента постановки страшного диагноза прошло уже больше десяти лет.

Неожиданное открытие на операции

Симптомы рака: 10 признаков, которые нельзя игнорировать. Фото © Shutterstock / FOTODOM

O_MrBombastic_o оказался на операции из-за грыжи, но во время процедуры врачи сделали неожиданное открытие. Они заметили, что... аппендикс пациента был сильно воспалён. Решив удалить и его, врачи обнаружили... раковые клетки. Удаление аппендикса и последующее лечение спасли пациенту жизнь. Иногда серьёзные заболевания могут быть обнаружены случайно, и такие находки спасают жизнь.

Сигнал от питомца

Jennifer3333 рассказывает о своём коте, который стал необычно себя вести: постоянно нюхал и царапал её грудь. Это показалось странным и тревожным, и она решила пойти к врачу. В ходе обследования обнаружилось, что у женщины рак груди. Вовремя начатое лечение позволило ей справиться с болезнью, и сейчас она находится в ремиссии.

Ошибочный диагноз

Как распознать рак: реальные истории и советы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Proud_Pug рассказала свою историю длительной борьбы... за правильный диагноз. Первоначально ей поставили диагноз: киста яичника. И врачи уверяли, что это не рак. Однако симптомы не проходили, и женщина продолжала настаивать на более тщательном обследовании. Только после смены врача и проведения дополнительных тестов был выявлен редкий вид рака яичников. После выздоровления прошло уже 30 лет, и женщина благодарна себе за свою настойчивость.

Розовая вода в унитазе

Внимание к телу: 10 историй о раннем выявлении рака. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Shadderjax заметил, что после мочеиспускания вода в унитазе становилась розовой. Сначала он не придал этому значения, но позже решил обратиться к урологу. В ходе обследования было выявлено, что левая почка пациента полностью поражена раком. Операция по удалению почки и последующее лечение позволили ему выздороветь. Больше проблем с онкологией у него не возникало.

Полуночное открытие

Seven_bushes случайно обнаружила комок в груди, когда тянулась за одеялом. Это было неожиданное и пугающее открытие, особенно учитывая, что её маммография четыре месяца назад не показала никаких отклонений. Женщина сразу же обратилась к врачу, и оказалось, что это рак груди. Вовремя начатое лечение, включающее операцию и радиотерапию, позволило ей избавиться от рака.

Первая маммография

Пережившие рак: симптомы, которые спасли жизнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Quiltworthy решила пройти свой первый маммографический скрининг, не подозревая, что это спасёт ей жизнь. Маммография выявила опухоль, которую она сама не могла почувствовать из-за её глубины в ткани. Операция и последующее лечение помогли женщине победить рак, и она благодарна за то, что решила пройти скрининг вовремя.

Постоянная усталость и ночная потливость

Zanderson59 рассказал историю о своём брате, который долгое время страдал из-за сильной потливости по ночам и болей в тазу. Врачи неоднократно отправляли его домой, считая наркоманом из-за его внешнего вида и симптомов. Однако его жена, работавшая медсестрой, настояла на полном обследовании. В итоге у него был выявлен острый лимфобластный лейкоз. После интенсивного лечения и пересадки костного мозга он находится в ремиссии и даже планирует встретиться со своим донором в Германии.