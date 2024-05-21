Мишустин "проинспектировал" новую "Волгу" и обратил внимание на одну деталь

В Нижнем Новгороде проходит выставка "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), где впервые была показана новая линейка машин Volga. Стенд бренда во вторник, 21 мая, в том числе посетил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Михаилу Мишустину представили новые автомобили Volga. Видео © Telegram / Правительство России

Он подчеркнул, что новые автомобили выглядят достаточно современно. В то же время премьер указал на важность локализации производства как минимум тех деталей, которые не считаются технологически сложными.

"У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", — отметил он, добавив, что производство композитных материалов уже наладили в "Алабуге".

Председателя кабмина встретили первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Дмитрий Чернышенко, глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев, полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергей Кучушев и замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

Новые авто будут выпускать в трёх категориях: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Они будут производиться на территории кластера в Нижнем Новгороде. Отметим, что на всех моделях устанавливается современный бензиновый мотор, мощность которого составляет 188 лошадиных сил. В авто представлена семиступенчатая автоматическая коробка передач. В машинах есть интеллектуальные системы помощи водителю, в мультимедийной системе присутствуют наиболее известные российские сервисы. Выпуск Volga запланирован на этот год, а с 2025-го начнётся производство в режиме полного цикла.