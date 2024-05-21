"Это происходит каждый день": Экс-игрок "Барселоны" признался, что связан с возлюбленной секс-контрактом

Бывший защитник каталонской "Барселоны" Марк Бартра заключил контракт со своей девушкой Джессикой Гойкоэчеа, согласно которому пара должна ежедневно заниматься сексом. Если же день пропущен, то на следующий должно быть уже два половых акта.

"Каждый день, когда мы видимся, это происходит. В один день мы можем устать, но на следующий мы должны заняться им дважды", — поделился 33-летний испанец во время телешоу La Resistencia.

Бартра выступал за "Барселону" с 2010 по 2016 год. Вместе с каталонцами он стал пятикратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов. В настоящий момент футболист выступает за "Бетис".