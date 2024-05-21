"Это происходит каждый день": Экс-игрок "Барселоны" признался, что связан с возлюбленной секс-контрактом
Экс-игрок "Барселоны" Бартра заключил контракт с девушкой о ежедневном сексе
Марк Бартра с Джессикой Гойкоэчеа. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / goicoechea
Бывший защитник каталонской "Барселоны" Марк Бартра заключил контракт со своей девушкой Джессикой Гойкоэчеа, согласно которому пара должна ежедневно заниматься сексом. Если же день пропущен, то на следующий должно быть уже два половых акта.
"Каждый день, когда мы видимся, это происходит. В один день мы можем устать, но на следующий мы должны заняться им дважды", — поделился 33-летний испанец во время телешоу La Resistencia.
Бартра выступал за "Барселону" с 2010 по 2016 год. Вместе с каталонцами он стал пятикратным чемпионом Испании и двукратным победителем Лиги чемпионов. В настоящий момент футболист выступает за "Бетис".
Ранее сообщалось, что экс-футболиста "Барселоны" Дани Алвеса, которого приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе, выпустили под залог. Для этого спортсмену пришлось выплатить астрономическую сумму — один миллион евро.