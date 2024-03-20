Обвинённый в изнасиловании экс-защитник "Барселоны" выплатил астрономический залог и вышел на волю
Футболиста Алвеса, признанного виновным в изнасиловании, выпустили под залог
Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес. Обложка © EPA / ALBERTO ESTEVEZ / POOL
Бывший футболист "Барселоны" Дани Алвес, которого приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе, вышел под залог в астрономическую сумму — один миллион евро. Об этом сообщает испанская ежедневная спортивная газета Marca.
Ранее Инес Гвардиола, адвокат Алвеса, обжаловала приговор суда Барселоны и потребовала освободить осуждённого, пока идёт апелляционное разбирательство. И ей, похоже, пошли навстречу.
Напомним, что потерпевшая, имя которой не разглашается, обвинила бразильца Дани Алвеса в сексуальных домогательствах в начале января 2023 года. По словам жертвы, самый титулованный футболист мира нанёс ей побои в одном из ночных клубов, чтобы принудить к близости. Защита настаивала, что в ту роковую ночь спортсмен был пьян, из-за чего не осознавал, что делает.