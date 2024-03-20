Регион

Уведомления отключены

20 марта, 11:48

Обвинённый в изнасиловании экс-защитник "Барселоны" выплатил астрономический залог и вышел на волю

Футболиста Алвеса, признанного виновным в изнасиловании, выпустили под залог

Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес. Обложка © EPA / ALBERTO ESTEVEZ / POOL

Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес. Обложка © EPA / ALBERTO ESTEVEZ / POOL

Бывший футболист "Барселоны" Дани Алвес, которого приговорили к четырём с половиной годам лишения свободы за изнасилование девушки в ночном клубе, вышел под залог в астрономическую сумму — один миллион евро. Об этом сообщает испанская ежедневная спортивная газета Marca.

Ранее Инес Гвардиола, адвокат Алвеса, обжаловала приговор суда Барселоны и потребовала освободить осуждённого, пока идёт апелляционное разбирательство. И ей, похоже, пошли навстречу.

"Разбил мне сердце": Жена Алвеса показала полное боли прощальное письмо и объявила о разводе
"Разбил мне сердце": Жена Алвеса показала полное боли прощальное письмо и объявила о разводе

Напомним, что потерпевшая, имя которой не разглашается, обвинила бразильца Дани Алвеса в сексуальных домогательствах в начале января 2023 года. По словам жертвы, самый титулованный футболист мира нанёс ей побои в одном из ночных клубов, чтобы принудить к близости. Защита настаивала, что в ту роковую ночь спортсмен был пьян, из-за чего не осознавал, что делает.

Марина Калегина
  • Новости
  • даниалвес
  • Барселона
  • Спорт
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров