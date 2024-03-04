Женщина обвинила легенду НБА Пиппена в изнасиловании, но претензии у неё не только к нему

Против шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Чикаго Буллз" Скотти Пиппена подано обвинение в изнасиловании, а также домогательствах и преследовании. Об этом пишет Page Six.

Иск зарегистрирован окружным судом округа Кук, штат Иллинойс. Ответчиками также выступили брат Пиппена Карл и его экс-жена Ларса Пиппен, а ещё клуб "Чикаго Буллз". Истица Чиветт Валентайн рассказала, что встречалась со спортсменом с 1987 по 1993 год. Отношения закончились после того, как баскетболист и его брат Скотти её изнасиловали.

После этого Валентайн забеременела, родила сына Девонте, который был убит в 2011 году. По словам истицы, Пиппен воспользовался своей известностью, а также связями с местными и федеральными госслужащими для отмены полицейского протокола, фальсификации показаний и выставления женщины как психически нездоровой. Валентайн сообщила, что мужчина преследовал её и мучил, в чём участвовали его брат и бывшая жена. Также она утверждает, что из-за произошедшего у неё возникли психические и эмоциональные проблемы.

Ответчики не стали комментировать ситуацию. По информации издания, это не первый иск со стороны Чиветт Валентайн против Пиппена. Предыдущий был подан в 2019 году на сумму в 9999 долларов, максимальную для мелких тяжб. Сейчас она требует от легенды НБА компенсации в 250 миллионов долларов.