Красная "Ока" чуть не упала в огромную яму, образовавшуюся посреди дороги в Урюпинске Волгоградской области. На видео SHOT — момент несостоявшегося "прыжка". Видно, как крошечный автомобиль проваливается колесом за край бездны и сразу останавливается. Водитель явно не заметил такого "сюрприза" на дороге.

Под Волгоградом "Ока" чуть не провалилась в огромную яму посреди дороги. Видео © SHOT

Ещё до происшествия с "Окой" на месте собрались местные жители, они и помогли мужчине за рулём выбраться. Как пояснили телеграм-каналу в городской администрации, на пересечении улиц Попова и 50 лет Победы произошёл обвал коллектора. На месте работают аварийные бригады.