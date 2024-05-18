Покушение "шлагбаума-убийцы" на водителей в Ростове-на-Дону попало на камеру
В Ростове-на-Дону несколько человек едва не погибли из-за неисправного шлагбаума
В Ростове-на-Дону шлагбаум вышел из-под контроля и едва не убил нескольких человек, которые хотели проехать по перегораживаемой им дороге. Видео с установленной над опасным устройством камеры опубликовано в социальных сетях.
Шлагбаум стал участником двух ДТП в Ростове-на-Дону. Видео © VK / Катастрофа
Установленный в садовом товариществе "Заря" шлагбаум едва не погубил проезжающих мимо людей дважды: первый раз это случилось в марте, а второй — 17 мая. К счастью, в обоих случаях и пассажиры, и водитель успели уклониться. Судя по видео, оба водителя могли действовать намного осторожнее: первый слишком быстро сблизился с преградой, которая в этот момент двигалась в сторону закрытого положения. А шофёр "Газели" и вовсе начал движение только после того, как шлагбаум начал закрываться.
Возможно, о восстании машин говорить пока не приходится, однако опасность для жизни и здоровья могут представлять совершенно разные предметы, поэтому дополнительная осторожность никогда не повредит. Кроме того, никто не отменял и человеческий фактор: дополнительную опасность на дороге зачастую создают и сами люди. Так, например, вчера девушка за рулём иномарки на парковке в Москве насмерть задавила 61-летнюю пенсионерку. Возможно, она Водолей или Козерог — как выяснил Life.ru, представители именно этих знаков зодиака чаще всего попадают в ДТП.
VK / Катастрофа