Покушение "шлагбаума-убийцы" на водителей в Ростове-на-Дону попало на камеру

В Ростове-на-Дону шлагбаум вышел из-под контроля и едва не убил нескольких человек, которые хотели проехать по перегораживаемой им дороге. Видео с установленной над опасным устройством камеры опубликовано в социальных сетях.

Шлагбаум стал участником двух ДТП в Ростове-на-Дону. Видео © VK / Катастрофа

Установленный в садовом товариществе "Заря" шлагбаум едва не погубил проезжающих мимо людей дважды: первый раз это случилось в марте, а второй — 17 мая. К счастью, в обоих случаях и пассажиры, и водитель успели уклониться. Судя по видео, оба водителя могли действовать намного осторожнее: первый слишком быстро сблизился с преградой, которая в этот момент двигалась в сторону закрытого положения. А шофёр "Газели" и вовсе начал движение только после того, как шлагбаум начал закрываться.