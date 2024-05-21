Судьям в Донбассе и Новороссии предлагается повысить оклад на 200%

Совет судей предлагает повысить на 200% оклад судьям и государственным служащим аппаратов судов в новых регионах России. Как сообщил на пленарном заседании во вторник, 21 мая, председатель Совета судей Виктор Момотов, в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях работа сейчас "в разы сложнее".

"Логичным видится установление для них повышенной заработной платы, допустим, в размере 200 процентов должностного оклада, а также считать один год работы за два года. Законодательство предусматривает возможность учитывать особые условия труда", — приводит его слова РАПСИ.

При этом Момотов констатировал, что последний раз фонд оплаты труда судей повышался осенью 2016 года. За это время, по признанию главы совета, "очень многие обстоятельства" изменились.