Судьям в Донбассе и Новороссии предлагается повысить оклад на 200%
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Совет судей предлагает повысить на 200% оклад судьям и государственным служащим аппаратов судов в новых регионах России. Как сообщил на пленарном заседании во вторник, 21 мая, председатель Совета судей Виктор Момотов, в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях работа сейчас "в разы сложнее".
"Логичным видится установление для них повышенной заработной платы, допустим, в размере 200 процентов должностного оклада, а также считать один год работы за два года. Законодательство предусматривает возможность учитывать особые условия труда", — приводит его слова РАПСИ.
При этом Момотов констатировал, что последний раз фонд оплаты труда судей повышался осенью 2016 года. За это время, по признанию главы совета, "очень многие обстоятельства" изменились.
Ранее Life.ru писал, что президентская академия запустила программу повышения квалификации для госслужащих в новых регионах. Первый поток программы "Эффективная коммуникация власти в социальных сетях" стартовал в Луганске. Всего обучение по программе пройдут 74 человека.