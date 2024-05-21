Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 12:56

Москвичка бросила младенца на ступеньках у супермаркета после ссоры с мужем

Оставленная у московского супермаркета тележка. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Оставленная у московского супермаркета тележка. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве 30-летняя женщина бросила своего двухмесячного малыша на ступеньках около супермаркета после ссоры с супругом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошёл в Южном Бутове на улице Адмирала Ушакова. Случайные прохожие рассказали, что супруги громко ругались около входа в магазин. Мужчина пытался силой отдать ребёнка жене, ему это удалось сделать после замечаний очевидцев. Затем отец младенца покинул место конфликта.

"Женщина спустя непродолжительное время положила своего двухмесячного сына на бетонные ступеньки и ушла, не обращая внимания на оклики очевидцев", — говорится в сообщении.

Младенца доставили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

Москвичка бросила 12-летнего сына с ДЦП и на неделю ушла в загул
Москвичка бросила 12-летнего сына с ДЦП и на неделю ушла в загул

А ранее Life.ru рассказывал, что полицейские задержали женщину, которая бросила трёхлетнюю дочь в магазине в Краснодаре. Оказалось, что до этого горе-мать поругалась с родственниками и ушла из дома с ребёнком. Жизни дочери ничего не угрожает, а женщине проведут психиатрическую экспертизу.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Дети
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров