Москвичка бросила младенца на ступеньках у супермаркета после ссоры с мужем

В Москве 30-летняя женщина бросила своего двухмесячного малыша на ступеньках около супермаркета после ссоры с супругом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошёл в Южном Бутове на улице Адмирала Ушакова. Случайные прохожие рассказали, что супруги громко ругались около входа в магазин. Мужчина пытался силой отдать ребёнка жене, ему это удалось сделать после замечаний очевидцев. Затем отец младенца покинул место конфликта.

"Женщина спустя непродолжительное время положила своего двухмесячного сына на бетонные ступеньки и ушла, не обращая внимания на оклики очевидцев", — говорится в сообщении.

Младенца доставили в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности.