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Юрист раскрыла, стоит ли менять паспорт, если вы в нём больше не похожи на себя

Юрист Захарова: Паспорт стоит заменить, если вы не похожи на фотографию в нём

21 мая, 13:15
Паспорт стоит заменить, если вы не похожи на фотографию в нём. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Паспорт стоит заменить, если вы не похожи на фотографию в нём. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Закон подразумевает смену паспорта дважды: в 20 и в 45 лет, однако если ваша внешность изменилась до неузнаваемости, то и фото в документе стоит актуализировать, чтобы избежать проблем. Об этом рассказала юрист Марина Захарова в беседе с aif.ru.

"Если вашу внешность трудно сопоставить с фото в паспорте, у вас будут регулярно возникать проблемы. Поэтому кардинальное изменение внешности — это один из поводов для замены паспорта. Например, если после пластической операции человек уже не похож на фото в паспорте", — отмечает Захарова.

Менять документ также стоит, если у вас поменялось имя или фамилия, а также при ошибках и неточностях в каких-либо личных данных. Замене подлежит и износившийся паспорт, порванный или разрисованный ребёнком.

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Авторы
Николай Рюмин
Николай Рюмин
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