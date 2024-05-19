Россиянам объяснили, как запретить выдачу кредитов зарвавшемуся родственнику

Иногда кредитная нагрузка становится непосильной для человека, особенно если заём берётся необдуманно, без учёта реальной финансовой ситуации, под влиянием мошенников или собственных зависимостей. Такие граждане порой ввергают в долговую яму не только себя, но и членов семьи. Можно ли запретить выдачу кредитов родственнику, рассказал декан факультета права НИУ "ВШЭ" Вадим Виноградов. По его словам, в настоящее время российским законодательством не предусмотрена процедура наложения запрета на кредитование третьего лица.

"Возможен только самозапрет на такого рода операции в конкретном банке. С 1 марта 2025 года, согласно принятому Федеральному закону от 26.02.2024 № 31-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях" и Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)", появится возможность наложить единый запрет на все банки и финансовые организации на выдачу кредитов и денежные переводы", — пояснил эксперт в беседе с RT.

Специалист продолжил, что в случае с необдуманными решениями близких людей существует возможность ограничить кредитование. Первое: уговорить родственника установить вышеозвученный самозапрет на кредит. Но дело в том, что до 1 марта 2025 года он действует только на онлайн-операции, соответственно, никто не помешает человеку обратиться в банк лично или втайне снять данный запрет. Второе: признать родственника ограниченно дееспособным при наличии предусмотренных на то законом оснований.

"Речь идёт о норме п. 1 ст. 30 Гражданского кодекса России, согласно которой если гражданин вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжёлое материальное положение, то он может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством", — подчеркнул юрист.

После этого над таким гражданином устанавливается попечительство и финансовые сделки могут совершаться только с согласия попечителя. А если суд установит, что кредит или заём был взят уже после возникновения причин, на основании которых человека признали ограниченно дееспособным, и до установления попечительства, то есть шанс оспорить такую сделку. На практике этот шанс невелик, но всё-таки есть, подчеркнул Виноградов.