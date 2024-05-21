Татьяну Денесюк наградили в премии "Харизма года" за проект "Изнанка. Женщины"

Главный редактор Life.ru и автор проекта "Изнанка. Женщины" Татьяна Денесюк получила награду "Харизма влияния" на первой церемонии вручения премии "Харизма года", которая прошла в "Сколкове". Цель этой премии — вдохновить и побудить женщин раскрыть свою уникальную харизму, осознать потенциал, а также достичь новых вершин в жизни.

Получая награду, Денесюк отметила, что сегодня наблюдаются тенденции колоссального влияния женщин на формирование многополярного миропорядка. Лично для неё было важным создать проект, который выйдет за рамки привычного, чтобы впоследствии он перерос в комьюнити и приносил пользу как самим женщинам, так и обществу.

"Нам удалось в очередной раз показать, сколько силы в женщинах, как они проживают различные трудности и влияют на происходящее вокруг. Моя роль в этой истории заключается в том, что я лишь подтолкнула и протянула руку помощи. Сейчас мы объединились в большое сообщество, помогаем друг другу, влияем и отстраиваем систему. Залог успеха — взаимопонимание и взаимопомощь, именно это приводит к созданию значимых и важных проектов, бизнесов и многого другого", — отозвалась главред Life.ru о своём детище "Изнанка. Женщины".

В настоящее время, продолжила она, её проект перерос из онлайн в офлайн-формат, что позволяет женщинам воплощать идеи в жизнь, обмениваться знаниями и навыками, а также самореализовываться и быть услышанными. Объединение в комьюнити уже стало действительно мировой тенденцией, считает Денесюк.

Основателем премии является эксперт по развитию харизмы и магнетизма личности, психолог, executive-коуч бизнес-школы "Сколково" Оксана Мажулис. На мероприятии выступили топ-спикеры, которые поделились секретами раскрытия харизмы. Среди выступающих были эксперт по личному бренду Мария Азарёнок, трансформационный тренер Сергей Артемьев, автор методики для развития профессиональных навыков публичной и межличностной коммуникации Наталья Козелкова и другие. Мажулис также представила певицу Оксану Фёдорову, которая отметила, что "харизма — это энергия, ведущая по жизни". В свою очередь продюсер премии Морана Хантер подчеркнула, что "Харизма года" стала трансформирующим опытом и задала новый тренд.

Самыми харизматичными победителями в 10 номинациях стали следующие эксперты:

Ювелир, энергопрактик и автор проекта Ballesta Yoni Екатерина Бальестерос — "Харизма личного бренда"

Психолог Юлия Агафонова — "Харизма лидера"

Певица и спортсменка Альфия Арсланова — "Харизма творчества"

Психолог и арт-терапевт Елена Сулименко — "Харизма материнства"

Финансовые советник и инвестор Александра Евсеева — "Харизма инвестиций"

Главред Life.ru и автор проекта "Изнанка. Женщины" Татьяна Денесюк — "Харизма влияния"

Художник и автор проекта "Про девочку" Наталия Лукомская — "Арт-харизма"

Звёздный кондитер Марина Синицкая — "Харизма вкуса"

Кризисный центр "Дом для мамы" — "Харизма добра"

А Оксана Мажулис была удостоена организаторами особой номинации — "Мама харизмы".









