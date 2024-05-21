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Регион
21 мая, 13:32

Мишустин дал наставление "молодому министру" Алиханову по поводу новой "Волги"

Мишустин назвал нового главу Минпромторга Алиханова "молодым министром"

Михаил Мишустин и Антон Алиханов у новой "Волги". Обложка © Government.ru

Михаил Мишустин и Антон Алиханов у новой "Волги". Обложка © Government.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин во время осмотра новой "Волги" на полях ЦИПР-2024 по-отечески дал наставление новому главе Минпромторга Антону Алиханову. Осмотрев салон автомобиля и заметив произведённый в Китае руль, глава правительства позвал его, окрестив "молодым министром".

Мишустин дал наставление "молодому министру" Алиханову по поводу новой "Волги". Видео © Government.ru

"А где молодой министр? Можно его позвать?" — сказал Мишустин первому вице-премьеру Денису Мантурову.

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Напомним, Михаил Мишустин посетил выставку "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), на которой впервые показали новую линейку автомобилей марки Volga. Общаясь с Антоном Алихановым, премьер-министр заметил, что руль машины произведён в Китае, и призвал к локализации запчастей.

Матвей Константинов
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