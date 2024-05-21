Мишустин дал наставление "молодому министру" Алиханову по поводу новой "Волги"
Мишустин назвал нового главу Минпромторга Алиханова "молодым министром"
Михаил Мишустин и Антон Алиханов у новой "Волги". Обложка © Government.ru
Премьер-министр Михаил Мишустин во время осмотра новой "Волги" на полях ЦИПР-2024 по-отечески дал наставление новому главе Минпромторга Антону Алиханову. Осмотрев салон автомобиля и заметив произведённый в Китае руль, глава правительства позвал его, окрестив "молодым министром".
Мишустин дал наставление "молодому министру" Алиханову по поводу новой "Волги". Видео © Government.ru
"А где молодой министр? Можно его позвать?" — сказал Мишустин первому вице-премьеру Денису Мантурову.
Напомним, Михаил Мишустин посетил выставку "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024), на которой впервые показали новую линейку автомобилей марки Volga. Общаясь с Антоном Алихановым, премьер-министр заметил, что руль машины произведён в Китае, и призвал к локализации запчастей.