Картаполов и Гурулёв прокомментировали Life.ru арест генерала Попова

Задержанный по делу о мошенничестве экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов находится по стражей. Об этом SHOT заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Андрей Картаполов и Андрей Гурулёв — о задержании генерал-майора Ивана Попова. Видео © SHOT

"У меня есть информация, что действительно [Попов] заключён под стражу. Всё остальное — в компетенции соответствующих служб", — сказал он.

А другой депутат — член Комитета Андрей Гурулёв — отказался комментировать задержание в беседе с телеграм-каналом. Однако, отметил парламентарий, он в курсе произошедшего. По данным телеграм-канала, Попова отвезли в СИЗО №2 "Лефортово", он на карантине. Его адвокат Сергей Буйновский заявил, что Попов ни в чём не виноват и обвинение ему пока не было предъявлено.