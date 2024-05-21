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21 мая, 13:58

Картаполов и Гурулёв прокомментировали Life.ru арест генерала Попова

Депутат Картаполов: Экс-командующего 58-й армией ВС РФ Попова отправили в СИЗО

Задержанный по делу о мошенничестве экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов находится по стражей. Об этом SHOT заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Андрей Картаполов и Андрей Гурулёв — о задержании генерал-майора Ивана Попова. Видео © SHOT

"У меня есть информация, что действительно [Попов] заключён под стражу. Всё остальное — в компетенции соответствующих служб", — сказал он.

А другой депутат — член Комитета Андрей Гурулёв — отказался комментировать задержание в беседе с телеграм-каналом. Однако, отметил парламентарий, он в курсе произошедшего. По данным телеграм-канала, Попова отвезли в СИЗО №2 "Лефортово", он на карантине. Его адвокат Сергей Буйновский заявил, что Попов ни в чём не виноват и обвинение ему пока не было предъявлено.

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Напомним, о задержании Ивана Попова стало известно 21 мая. По данным СМИ, его подозревают в мошенничестве. Иных подробностей дела не приводится.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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