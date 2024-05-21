Институт развития интернета (ИРИ) объявил финалистов второй части III Национальной премии интернет-контента — в шорт-лист вошли более 80 проектов. Церемония вручения премии состоится 30 мая в "Мосфильме", её главной темой станет "Сила притяжения семьи", рассказал гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

"Вести церемонию будут известные семейные пары, артисты выступят со своими близкими. Человек многое может создать, но его влияние и сила увеличиваются многократно, когда он живёт и творит вместе со своей семьёй. И речь не только про родных людей, но и про семью в более широком смысле — про народ, общество, частью которого мы все являемся", — отметил Гореславский на пресс-конференции.

Финалистов второй части премии ИРИ наградят в 22 номинациях, среди которых "Видеоконтент до трёх минут", "Игровой фильм", "Документальный проект", "Музыкальный трек", "Блог", "Дебют", "Герои нашего времени", "Спецпроект в интернет-СМИ" и другие. Также на премии выступит Mia Boyka, которая подготовила для зрителей сюрприз.

"Я выросла в многодетной семье, и в этом году на премии мы готовим сюрприз. Я не могу рассказать много, но все мои сёстры будут со мной на сцене", — поделилась певица.

Кроме тематических номинаций на церемонии вручат специальные награды, среди которых — "Быть человеком", "Люди Дела" и другие. С полным списком финалистов второй части III Национальной премии интернет-контента можно ознакомиться на сайте премии.