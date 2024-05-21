Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 15:02

У россиян появятся доверенные лица для подтверждения операций в банках

ГД в I чтении приняла проект о доверенных лицах при банковских онлайн-операциях

Государственная дума в ходе заседания 21 мая в первом чтении приняла законопроект, который обяжет системно значимые банки следовать правилу доверенных лиц при проведении онлайн-операций по счетам россиян. Документ в ноябре прошлого года внесли несколько депутатов, в том числе председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно законопроекту, клиенты смогут назначать людей, которые станут подтверждать желание перевести деньги. Планируется, что такие лица за 12 часов после получения оповещения от банка должны принять решение о финансовой операции. Если не успеют, перевод отклонит банк.

Причём данные нормы не касаются операций, которые совершаются с применением Системы быстрых платежей (СБП) платёжной системы Банка России, карт и электронных денежных средств. Порядок уведомления со стороны банка, а также тарифы за такие сообщения будут указаны в отдельном соглашении. При принятии законопроект, направленный на предотвращение мошеннических действий, вступит в силу через 10 дней после опубликования.

В Банке России объяснили, как не попасться на мошенника "из ЦБ"
В Банке России объяснили, как не попасться на мошенника "из ЦБ"

Ранее Life.ru писал, что мошенники начали похищать средства у пожилых людей, обещая перерасчёт пенсии в обмен на предоставление цифр из кода идентификации. По словам депутата Антона Немкина, злоумышленники убеждают потенциальных жертв в том, что у них имеется неучтённый пенсионный стаж.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
  • Новости
  • Госдума
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров