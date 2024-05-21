У россиян появятся доверенные лица для подтверждения операций в банках

Государственная дума в ходе заседания 21 мая в первом чтении приняла законопроект, который обяжет системно значимые банки следовать правилу доверенных лиц при проведении онлайн-операций по счетам россиян. Документ в ноябре прошлого года внесли несколько депутатов, в том числе председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно законопроекту, клиенты смогут назначать людей, которые станут подтверждать желание перевести деньги. Планируется, что такие лица за 12 часов после получения оповещения от банка должны принять решение о финансовой операции. Если не успеют, перевод отклонит банк.

Причём данные нормы не касаются операций, которые совершаются с применением Системы быстрых платежей (СБП) платёжной системы Банка России, карт и электронных денежных средств. Порядок уведомления со стороны банка, а также тарифы за такие сообщения будут указаны в отдельном соглашении. При принятии законопроект, направленный на предотвращение мошеннических действий, вступит в силу через 10 дней после опубликования.