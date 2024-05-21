Прыгнул в белое облако: Опытный бейсджампер разбился в горах КБР

В Кабардино-Балкарской Республике погиб опытный бейсджампер из Подмосковья Сергей Бирюков. Он поднялся на гору Ликоран с друзьями и, увидев практически нулевую видимость, отговорил их от прыжка. Однако сам экстремал решился испытать судьбу, это попало на видео.

Последний прыжок Сергея Бирюкова. Видео © 360.ru

"Давайте, парни!" — крикнул Сергей и скрылся в огромном облаке.

Как пишет 360.ru, своим товарищам погибший говорил, что: "Самый безопасный прыжок — тот, который не состоялся". Ему было 43 года.

Сергей Бирюков. Фото © VK / Сергей Бирюков

Сергей Бирюков. Фото © VK / Сергей Бирюков