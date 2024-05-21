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21 мая, 15:11

Тело новорождённого мальчика нашли в реке в московских Кузьминках

Тело новорождённого мальчика нашли в реке в московских Кузьминках. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Тело новорождённого мальчика нашли в реке в московских Кузьминках. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В Москве в парке района Кузьминки прохожие обнаружили в реке тело новорождённого мальчика. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём телеграм-канале.

Тело новорождённого мальчика нашли в реке в московских Кузьминках. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Тело новорождённого мальчика нашли в реке в московских Кузьминках. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Точная причина смерти малыша будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Дело на контроле держит прокуратура.

Под Ростовом задержали убийцу 8-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе
Под Ростовом задержали убийцу 8-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе

А ранее в Тверской области молодая мать убила новорождённого сына. Инцидент произошёл 23 апреля в городе Осташкове. Женщина дома родила сына, а потом несколько раз ударила его маникюрными ножницами по телу и голове. От полученных ранений мальчик скончался на месте.

Николай Рюмин
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