Тело новорождённого мальчика нашли в реке в московских Кузьминках

В Москве в парке района Кузьминки прохожие обнаружили в реке тело новорождённого мальчика. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём телеграм-канале.

А ранее в Тверской области молодая мать убила новорождённого сына. Инцидент произошёл 23 апреля в городе Осташкове. Женщина дома родила сына, а потом несколько раз ударила его маникюрными ножницами по телу и голове. От полученных ранений мальчик скончался на месте.