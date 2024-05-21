Мощный гейзер забил прямо посреди улицы в районе Марьина на юго-востоке Москвы из-за прорыва трубы. Как сообщают телеграм-каналы, инцидент произошёл на улице Новомарьинской.

Гейзер высотой с девятиэтажку забил из-за прорыва трубы на юго-востоке Москвы. Видео © Telegram / Марьино

По словам очевидцев, гигантский столб воды поднимался аж до уровня девятого этажа. Прорыв, к слову, уже устранён, однако улица остаётся ещё подтопленной.