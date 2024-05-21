Учёные нашли микропластик в мужских яичках

Учёные из Университета Нью-Мексико (США) выявили наличие микропластика в тканях мужских яичек. Результаты их исследования опубликованы в журнале Toxicological Sciences (TS).

В ходе эксперимента специалисты сравнили ткани тестикул мужчин и собак — животных, живущих примерно в тех же условиях, что и люди. Так, было установлено, что средняя концентрация микропластика в тканях яичек собак составила 122,63 микрограмма на грамм, в то время как у людей этот показатель был почти в три раза выше — 329,44 микрограмма.

Самым распространённым компонентом обнаруженного микропластика, по словам учёных, является полиэтилен. Он используется в пакетах и бутылках. Следом идёт поливинилхлорид (ПВХ), из которого производят промышленные изделия. О том, как микропластик влияет на репродуктивную систему мужчин, исследователи пока не знают. На данный момент они исследовали лишь собачью сперму и отметили, что "более высокий уровень ПВХ коррелирует с более низким количеством сперматозоидов у животных". В связи с этим у них есть опасения, что мужская фертильность снижается именно из-за пластиковых частиц.