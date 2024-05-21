"За три километра видно": Пленный боец ВСУ пожаловался на американский бронеавтомобиль MaxxPro

Бронеавтомобиль MaxxPro производства США слишком заметен издалека и имеет низкую проходимость. Об этом заявил наводчик-оператор Константин Якубцов, который служил в 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и сдался в плен в районе Часова Яра на Артёмовском направлении. Видео с ним опубликовало Министерство обороны России в телеграм-канале.

Пленный военный ВСУ заявил о недостатках американского бронеавтомобиля MaxxPro. Видео © Telegram / Минобороны России

"MaxxPro не подходит для нашего региона, потому что тут большие болота и рельефная местность. А она предназначена для пустыни. Она очень высокая, и её видно. За три километра её можно снять", — рассказал мужчина.

Подготовка после мобилизации, по словам Якубцова, проходила в Дериевке в Кировоградской области. Там военнослужащие провели несколько стрельб из автоматов, а в оставшееся время копали окопы. В какой-то момент к ним приехал американский инструктор по медицине. Он организовывал занятия, однако ничего нового не рассказал. По словам военнопленного, на срочной службе ему преподавали то же самое.

"После подготовки бросили на Харьков, потом на Подолы, потом на Синьковку. Когда в Синьковке своё "отстояли" (находились на позициях. — Прим. Life.ru), нас должны были вывезти, но нас перекинули под Часов Яр", — отметил Якубцов.