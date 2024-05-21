В Москве пройдёт чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага"

В рамках проекта "Лето в Москве" состоится чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага", победителей ждут денежные призы. По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, такой необычный турнир будет проходить с июня по август, а лучшего участника определят ближе к осени.

"Наверное, одна из самых любимых детьми игр, ну, иногда, может быть, и взрослые поиграют, — "Камень, ножницы, бумага". Такая она шутливая, но мы планируем в этом году провести, не побоюсь этого слова, целый чемпионат, и в конце, к осени, определить победителей и вручить им денежные призы", — отметил он в беседе с журналистами.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" объединит все активности, характерные для этого сезона. В течение 100 дней будут работать площадки по всей столице, в том числе бульвары и скверы, а также парки и набережные.