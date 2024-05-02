Собянин рассказал о планах по развитию Москвы как туристического центра России

Москва стремится стать центром различных направлений туризма: культурно-познавательного и развлекательного, событийного, делового, образовательного и медицинского. Об этом рассказал в своём блоге столичный мэр Сергей Собянин. Чтобы активнее развивать туристическую отрасль, к 2030 году власти города планируют увеличить гостиничный фонд, а также разработать единый московский стандарт гостеприимства и продолжить развитие отечественной системы Russpass. Эта платформа позволяет забронировать гостиницу, купить билеты на поезд и самолёт, зарезервировать столик в ресторане, послушать аудиоэкскурсии и выбрать достопримечательности для посещения в том или ином российском городе.

Наибольшей популярностью среди гостей столицы России, как отметил Собянин, конечно же, пользуется культурно-познавательный и развлекательный туризм. Ожидается, что в 2030-м с этой целью в Москву приедут 24 миллиона путешественников. По словам градоначальника, новыми туристическими достопримечательностями в столице станут тематические развлекательные кластеры, например парк развлечений "Тайный город" и кинопарк "Москино", в котором можно будет посетить разнообразные съёмочные площадки под открытым небом.

Структура турпотока в Москву к 2030 году. Фото © Telegram / blogsobyanin

Около 7,3 миллиона гостей привлечёт в столицу событийный туризм. Особенно популярны среди гостей фестивали "Московские сезоны", "Путешествие в Рождество", "Цветочный джем", "Времена и эпохи", "Пасхальный дар", "Московская весна", а также День города, добавил Собянин. По его словам, одно из самых перспективных направлений — это деловой туризм. Новым центром таких путешествий станет конгрессно-выставочный комплекс, который планируется возвести на ВДНХ. Он станет ещё одним местом для проведения мероприятий международного уровня. Сегодня в Москве для этого оборудовано более 150 разнообразных площадок.

"Для бизнесменов и корпоративных заказчиков будем расширять календарь различных форумов, конференций, выставок. В частности, планируем начать программу амбассадоров для привлечения в Москву мегасобытий и инициирование мероприятий в странах, которые входят в БРИКС, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС)", — отметил Собянин.