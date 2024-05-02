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2 мая, 16:03

Собянин рассказал о планах по развитию Москвы как туристического центра России

Собянин: Москва стремится стать центром всех основных видов туризма

Москва стремится стать центром различных направлений туризма: культурно-познавательного и развлекательного, событийного, делового, образовательного и медицинского. Об этом рассказал в своём блоге столичный мэр Сергей Собянин. Чтобы активнее развивать туристическую отрасль, к 2030 году власти города планируют увеличить гостиничный фонд, а также разработать единый московский стандарт гостеприимства и продолжить развитие отечественной системы Russpass. Эта платформа позволяет забронировать гостиницу, купить билеты на поезд и самолёт, зарезервировать столик в ресторане, послушать аудиоэкскурсии и выбрать достопримечательности для посещения в том или ином российском городе.

Наибольшей популярностью среди гостей столицы России, как отметил Собянин, конечно же, пользуется культурно-познавательный и развлекательный туризм. Ожидается, что в 2030-м с этой целью в Москву приедут 24 миллиона путешественников. По словам градоначальника, новыми туристическими достопримечательностями в столице станут тематические развлекательные кластеры, например парк развлечений "Тайный город" и кинопарк "Москино", в котором можно будет посетить разнообразные съёмочные площадки под открытым небом.

Структура турпотока в Москву к 2030 году. Фото © Telegram / blogsobyanin

Структура турпотока в Москву к 2030 году. Фото © Telegram / blogsobyanin

Около 7,3 миллиона гостей привлечёт в столицу событийный туризм. Особенно популярны среди гостей фестивали "Московские сезоны", "Путешествие в Рождество", "Цветочный джем", "Времена и эпохи", "Пасхальный дар", "Московская весна", а также День города, добавил Собянин. По его словам, одно из самых перспективных направлений — это деловой туризм. Новым центром таких путешествий станет конгрессно-выставочный комплекс, который планируется возвести на ВДНХ. Он станет ещё одним местом для проведения мероприятий международного уровня. Сегодня в Москве для этого оборудовано более 150 разнообразных площадок.

"Для бизнесменов и корпоративных заказчиков будем расширять календарь различных форумов, конференций, выставок. В частности, планируем начать программу амбассадоров для привлечения в Москву мегасобытий и инициирование мероприятий в странах, которые входят в БРИКС, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС)", отметил Собянин.

Развитию медицинского туризма в Москве будет способствовать получение международной сертификации туроператорами. Документ, добавил градоначальник, будет подготовлен в соответствии с едиными стандартами работы со странами ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Число путешественников с медицинской целью к 2030 году может достигнуть уже 1,6 миллиона человек.

За год турпоток из Китая в Россию вырос в 2,5 раза
За год турпоток из Китая в Россию вырос в 2,5 раза

Напомним, в Москве с ноября 2023 года проходит международная выставка-форум "Россия". Мероприятие посетили уже более 11 миллионов гостей. Они могут познакомиться с более чем 130 экспозициями, которые представляют в том числе 89 регионов нашей необъятной страны. Кстати, президент РФ Владимир Путин ранее поручил продлить выставку до середины лета: она будет открыта до 8 июля.

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Telegram / blogsobyanin

Наталья Исакова
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