Международный день спортивной борьбы, Всемирный день черепахи, Симонов день: Праздники и приметы 23 мая Государственных и профессиональных праздников 23 мая в России нет. Поздравляем борцов, изучаем черепах, бездельничаем на даче в Симонов день. 23 мая, 03:00 Какие сегодня, 23 мая, праздники в России? Обложка © Shutterstock / Julia Kuznetsova

Международный день спортивной борьбы

Дата в 2024 году: 23 мая, четверг.

Другое название: Всемирный день борьбы.

Спортивный праздник.

23 мая во многих странах, в том числе и в России, отмечается Международный день спортивной борьбы, также известный как Всемирный день борьбы (World Wrestling Day), учреждённый в 2013 году по инициативе самих борцов. Дата для праздника приурочена к событию, которое состоялось 23 мая 1904 года. Тогда в Вене (Австро-Венгрия) прошёл первый чемпионат мира по греко-римской борьбе, в котором приняли участие 26 спортсменов.

Всемирный день борьбы отмечается 23 мая. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Борьба — это собирательное название для группы единоборств, в которых преобладает техника с использованием захватов. Поэтому праздник направлен на популяризацию вольной, греко-римской и других разновидностей спортивной борьбы.

Всемирный день черепахи

Дата в 2024 году: 23 мая, четверг.

23 мая во многих странах отмечается Всемирный день черепахи (World Turtle Day). Это животное издревле символизирует мудрость, богатство и долголетие. Праздник появился в 2000 году по инициативе Американского общества спасения черепах (American Tortoise Rescue). Эта организация была основана энтузиастами в 1990 году в Малибу (штат Калифорния, США) для сохранения популяции черепах, живущих в окрестностях города. Целью праздника стало привлечение внимания общественности к проблеме гибели большого количества черепах из-за соседства с человеком.

Не забудьте 23 мая поздравить всех, кто держит дома черепашек. Фото © Shutterstock / Shane Myers Photography

Симонов день

Дата в 2024 году: 23 мая, четверг.

Другие названия: Симон Посев; День Симона Зилота (Зелота); апостол Симон Зилот; День Симона Кананита; Симон Зелот; Зилот; Симон-гулимон; Симоново зело.

Церковное название: Апостола Симона Зилота.

День памяти апостола Симона Зилота, Кананита.

Народный праздник Симонов день отмечается 23 мая (по старому стилю — 10 мая). По церковному календарю в этот день почитают апостола Симона Зилота, Кананита.

Икона святителя Симона. Фото © Wikipedia / Pauk

Симон был сводным братом Иисуса от первого брака святого Иосифа. Жил в I веке в Кане Галилейской, был рыбаком и зилотом.

На третий день после возвращения Иисуса в городе праздновали свадьбу Симона. Во время торжества закончилось вино, что считалось плохим предзнаменованием. Тогда Мария попросила Иисуса помочь, и Он превратил воду в вино. Увидев это чудо, Симон уверовал, оставил жену и последовал за Иисусом, став одним из двенадцати апостолов.

О дальнейшей жизни Симона известно больше из устных преданий, чем из письменных источников. Он проповедовал в Иудее, Мавритании, Египте и Ливии. Далее версии расходятся: английская, немецкая и русская традиции рассказывают разные детали его путешествий. Точно неизвестно, как он умер, — на кресте или был распилен пилой, но несомненно, что принял мученическую смерть.

Святой Симон считается покровителем трав и помощником в поисках кладов. Этот день идеально подходит для сбора целебных трав, кореньев и поиска сокровищ. Перед сбором необходимо помыться, надеть чистую одежду и попросить благословения у земли-матушки. Некоторые травы и корни лучше собирать не голыми руками, а с помощью чистого отреза ткани, платка или полотенца.

Симонов день 23 мая идеально подходит для сбора целебных трав и кореньев. Фото © Shutterstock / Andrii Salomatin

В Симонов день у кроватки ребёнка ставят новый веник. Если он быстро вянет, это значит, что малыш скоро заболеет или уже болен.

В этот день не принято работать на земле. Запрещено втыкать в почву любые острые предметы, палки, колья и сельскохозяйственные орудия. Так что современным дачникам лучше отказаться 23 мая от дел на грядках.

Приметы на 23 мая:

Если в этот день идёт затяжной дождь — лето будет ненастным.

Кучевые облака весь день ходят по небу и к вечеру не исчезают — ближайшие дни будут солнечными и тёплыми.

Птицы до утра поют — к близкому дождю.

Если закреплённый над входной дверью веник падает на вошедшего — это означает, что человек пришёл с нехорошими мыслями.

Именины 23 мая отмечают:

Симон

Лаврентий

Кирилл

Василий

Таисия

Авторы Андрей Соколов