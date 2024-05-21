Путин встретился с Володиным

Президент РФ Владимир Путин вечером 21 мая встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Глава государства обсудил со спикером вопросы формирования правительства.

Президент РФ Владимир Путин встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Видео © Life.ru

Путин поблагодарил Володина за оперативное утверждение кабмина. По словам главы государства, была проведена работа исходя из интересов страны, а не исходя из каких-то групповых интересов. Депутаты подошли именно с этих позиций, отметил президент. Помимо того, российский лидер подчеркнул, что сбоев и перерывов в работе госаппарата быть не должно даже в обычном режиме, тем более в сегодняшних реалиях.

"Формирование исполнительных органов власти, прежде всего Правительства Российской Федерации, после выборов президента — это очень важный этап в работе Государственной думы, поскольку, как я уже говорил, сбоев и перерывов в работе быть не должно, а в условиях сегодняшних это тем более важно", — заявил Путин.

Стоит отметить, что в этом году российское правительство впервые форматировалось по регламенту, закреплённому в 2020-м поправкой к конституции. До этого председатель кабмина, министры и вице-премьеры назначались указами главы государства. И если раньше с Госдумой согласовывался вопрос о назначении председателя правительства, то теперь парламент предварительно утверждает всех членов кабмина.