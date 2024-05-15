Мишустин провёл первое заседание Правительства РФ в обновлённом составе
Михаил Мишустин. Обложка © Kremlin.ru
Премьер-министр Михаил Мишустин провёл первое заседание Правительства России в обновлённом составе. Он поздравил коллег с назначением, отметив, что это — серьёзная ответственность.
Мишустин провёл первое заседание правительства в обновлённом составе. Видео © Telegram / Правительство России
"Нам предстоит оправдать доверие главы государства и граждан России, работая чётко и эффективно", — добавил глава кабмина.
Мишустин призвал внимательно отнестись к вопросу достижения обновлённых национальных целей развития России до 2030 и 2036 годов и реализации Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Также премьер попросил членов правительства внимательно отнестись к предложениям, прозвучавшим от депутатов Госдумы.
По словам Мишустина, кабмину важно и дальше сотрудничать с парламентариями. Он призвал проявлять максимальную открытость в работе, в том числе при подготовке законопроектов, а также помнить, что задачами правительства являются полное, своевременное выполнение поручений главы государства и повышение уровня жизни россиян.
Напомним, 14 мая Владимир Путин окончательно утвердил новый состав Правительства России. После этого президент провёл встречу с его членами. В частности, глава государства призвал их работать "в едином строю" с регионами и Госдумой.