Мишустин провёл первое заседание Правительства РФ в обновлённом составе

Премьер-министр Михаил Мишустин провёл первое заседание Правительства России в обновлённом составе. Он поздравил коллег с назначением, отметив, что это — серьёзная ответственность.

Мишустин провёл первое заседание правительства в обновлённом составе. Видео © Telegram / Правительство России

"Нам предстоит оправдать доверие главы государства и граждан России, работая чётко и эффективно", — добавил глава кабмина.

Мишустин призвал внимательно отнестись к вопросу достижения обновлённых национальных целей развития России до 2030 и 2036 годов и реализации Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Также премьер попросил членов правительства внимательно отнестись к предложениям, прозвучавшим от депутатов Госдумы.