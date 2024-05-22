Объявлен лауреат Международной Букеровской премии по литературе

Писательница Дженни Эрпенбек из Германии стала лауреатом Международной Букеровской премии по литературе за роман "Кайрос". Об этом сообщается на сайте премии.

"Кайрос" Дженни Эрпенбек в переводе Майкла Хофманна был назван лауреатом Международной Букеровской премии 2024 года. Победительница была объявлена Элеонорой Вахтел, председателем жюри конкурса 2024 года, на церемонии, организованной Maison Valentino и прошедшей в лондонской галерее Тейт Модерн во вторник, 21 мая", — говорится в сообщении,

Эрпенбек получит приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (около 63 тысяч долларов), который будет должна разделить с Хофманном.

57-летняя Дженни Эрпенбек — немецкая писательница и режиссёр. Внучка писателя и актёра Фрица Эрпенбека и писательницы, журналистки, актрисы Хедды Циннер. Занялась литературной деятельностью в 1990-е годы и написала несколько прозаических и драматических произведений. Сочинения Эрпенбек переведены на многие языки мира. Роман "Кайрос", как говорится на сайте организаторов, это интимная и разрушительная история пути двух влюблённых через руины отношений, происходящая на фоне сейсмического периода европейской истории.

Международная Букеровская премия присуждается ежегодно за лучшее художественное произведение со всего мира, переведённое на английский язык и опубликованное в Великобритании и (или) в Ирландии.