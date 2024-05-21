Министр обороны Италии второй раз за год попал в больницу

Главу Минобороны Италии Гвидо Крозетто экстренно доставили в медицинское учреждение. Как передаёт агентство ANSA, министра привезли в больницу Сан-Карло в Риме.

По данным СМИ, главе итальянского военного ведомства стало плохо во время заседания Верховного совета по обороне. Издание сообщает, что у чиновника выявили проблемы с сердцем, как и в прошлый раз.