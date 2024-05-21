Министр обороны Италии второй раз за год попал в больницу
Главу Минобороны Италии Крозетто экстренно доставили в больницу
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS
Главу Минобороны Италии Гвидо Крозетто экстренно доставили в медицинское учреждение. Как передаёт агентство ANSA, министра привезли в больницу Сан-Карло в Риме.
По данным СМИ, главе итальянского военного ведомства стало плохо во время заседания Верховного совета по обороне. Издание сообщает, что у чиновника выявили проблемы с сердцем, как и в прошлый раз.
Напомним, что в феврале текущего года Крозетто экстренно госпитализировали в Риме с подозрением на перикардит — воспаление наружной оболочки сердца. Политик почувствовал сильные боли в груди и сам обратился за помощью.