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21 мая, 20:58

Министр обороны Италии второй раз за год попал в больницу

Главу Минобороны Италии Крозетто экстренно доставили в больницу

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Обложка © ТАСС / ЕРА / OLIVIER MATTHYS

Главу Минобороны Италии Гвидо Крозетто экстренно доставили в медицинское учреждение. Как передаёт агентство ANSA, министра привезли в больницу Сан-Карло в Риме.

По данным СМИ, главе итальянского военного ведомства стало плохо во время заседания Верховного совета по обороне. Издание сообщает, что у чиновника выявили проблемы с сердцем, как и в прошлый раз.

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Напомним, что в феврале текущего года Крозетто экстренно госпитализировали в Риме с подозрением на перикардит — воспаление наружной оболочки сердца. Политик почувствовал сильные боли в груди и сам обратился за помощью.

Алексей Соловьёв
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