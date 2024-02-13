Министр обороны Италии Крозетто срочно госпитализирован
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Обложка © ТАСС / Zuma
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто экстренно госпитализирован в Риме с подозрением на перикардит — воспаление наружной оболочки сердца. Об этом сообщает агентство ANSA.
По данным СМИ, 60-летний министр ночью сам пришёл в больницу с жалобами на сильные боли в груди. Сейчас Крозетто провели все необходимые анализы, диагноз уточняется.
А ранее в больницу снова попал шеф Пентагона Ллойд Остин: у главы военного ведомства США возникли проблемы с мочевым пузырём. Напомним, что в начале января Остина также госпитализировали, но без лишнего шума. Это вызвало скандал, так как о временной недееспособности министра в течение нескольких дней не знали даже в Белом доме. Впоследствии выяснилось, что у Остина выявили рак простаты.