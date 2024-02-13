Министр обороны Италии Крозетто срочно госпитализирован

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто экстренно госпитализирован в Риме с подозрением на перикардит — воспаление наружной оболочки сердца. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным СМИ, 60-летний министр ночью сам пришёл в больницу с жалобами на сильные боли в груди. Сейчас Крозетто провели все необходимые анализы, диагноз уточняется.