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13 февраля, 08:10

Министр обороны Италии Крозетто срочно госпитализирован

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Обложка © ТАСС / Zuma

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Обложка © ТАСС / Zuma

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто экстренно госпитализирован в Риме с подозрением на перикардит — воспаление наружной оболочки сердца. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным СМИ, 60-летний министр ночью сам пришёл в больницу с жалобами на сильные боли в груди. Сейчас Крозетто провели все необходимые анализы, диагноз уточняется.

Врач поставил главе Пентагона Остину неутешительный диагноз после второй госпитализации
Врач поставил главе Пентагона Остину неутешительный диагноз после второй госпитализации

А ранее в больницу снова попал шеф Пентагона Ллойд Остин: у главы военного ведомства США возникли проблемы с мочевым пузырём. Напомним, что в начале января Остина также госпитализировали, но без лишнего шума. Это вызвало скандал, так как о временной недееспособности министра в течение нескольких дней не знали даже в Белом доме. Впоследствии выяснилось, что у Остина выявили рак простаты.

Александра Вишнякова
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