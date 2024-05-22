Россиянам объяснили, почему для пенсии невыгоден 30-летний стаж при скромной зарплате

Вырабатывать стаж в 30–40 лет при зарплате в 30 тысяч рублей не имеет смысла: выплаты лишь едва превысят прожиточный минимум пенсионера в 2024 году, то есть 13 290 рублей. Так, при 30-летнем стаже и этой зарплате пенсия на сегодняшний день составит 14 601,11 рубля. Об этом рассказал экономист Андрей Лобода.

"Страховая пенсия... зависит не только от стажа, но и от размера среднемесячного заработка гражданина. Кроме того, при расчёте будущей пенсии учитываются предельная величина уплаченных работодателем страховых взносов на работника и стоимость пенсионного балла, а также величина фиксированной выплаты по старости", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

В связи с этим, по его словам, можно ограничиться минимальным для пенсии стажем — 15 лет. Пенсия при зарплате в 30 тысяч рублей составит 11 368 рублей. При таком раскладе, однако, экономист рекомендовал позаботиться о будущем и заранее откладывать деньги.