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21 мая, 23:29

В некоторых колониях в России разрешат носить легинсы, халаты и пижамы

Минюст РФ разрешил носить в воспитательных колониях легинсы, халаты и шорты

Министерство юстиции РФ разрешило носить легинсы, пижамы, шорты, домашние халаты, а также жакет с юбкой заключённым в воспитательных колониях. Это стало возможным после внесения изменений в приказ "Об утверждении норм вещевого довольствия осуждённых к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах", размещённый на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что теперь в местах лишения свободы будут разрешены шорты из полиэфирнохлопковой гладкокрашеной ткани зелёного цвета и халаты из хлопчатобумажного махрового полотна зелёного цвета светлых тонов.

Также указано, что легинсы должны быть сшиты из трикотажного полотна чёрного цвета без боковых швов. Костюм, который состоит из жакета и юбки, должен быть изготовлен из полиэфирнохлопковой гладкокрашеной ткани зелёного цвета с водоотталкивающей отделкой.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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