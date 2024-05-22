В некоторых колониях в России разрешат носить легинсы, халаты и пижамы

Министерство юстиции РФ разрешило носить легинсы, пижамы, шорты, домашние халаты, а также жакет с юбкой заключённым в воспитательных колониях. Это стало возможным после внесения изменений в приказ "Об утверждении норм вещевого довольствия осуждённых к лишению свободы и лиц, содержащихся в следственных изоляторах", размещённый на официальном портале правовой информации.

В документе уточняется, что теперь в местах лишения свободы будут разрешены шорты из полиэфирнохлопковой гладкокрашеной ткани зелёного цвета и халаты из хлопчатобумажного махрового полотна зелёного цвета светлых тонов.

Также указано, что легинсы должны быть сшиты из трикотажного полотна чёрного цвета без боковых швов. Костюм, который состоит из жакета и юбки, должен быть изготовлен из полиэфирнохлопковой гладкокрашеной ткани зелёного цвета с водоотталкивающей отделкой.