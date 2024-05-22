Россияне стали массово покидать Турцию по двум причинам
Reuters: Россияне массово покидают Турцию из-за проблем с ВНЖ и нехватки денег
Уехавшие жить в Турцию россияне стали массово покидать эту страну. Как пишет Reuters, это происходит из-за финансовых трудностей и проблем с получением вида на жительство (ВНЖ).
Журналисты, сославшись на официальную статистику, рассказали, что в конце 2022 года в Турции находилось 154 тысячи россиян с ВНЖ, а сейчас эта цифра упала до отметки 96 тысяч человек. Также число созданных с участием российского капитала компаний за этот период уменьшилось со 140 до 68.
Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты зарубежного информагентства пообщались с россиянами, которые покинули страну или знают тех, кто уехал. В итоге выяснилось, что граждане РФ не только не могут продлить ВНЖ, но и сталкиваются со значительными финансовыми трудностями. Так, например, инфляция в Турции в апреле текущего года достигла 70%. Стоит отметить, что в основном наши соотечественники уезжают оттуда в Сербию или Черногорию.
Текущую ситуацию прокомментировал профессор политологии из Стамбульского коммерческого университета Бириз Каракай. По его словам, такое происходит из-за того, что турецкие власти не хотят принимать слишком много иностранцев, в том числе тех, кто страдает из-за финансовых трудностей.
Ранее Life.ru писал, что крупнейший турецкий банк Denizbank стал чаще отказывать гражданам России в открытии счёта. Успешно пройти процедуру получается лишь у одного человека из десяти.
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