Россияне стали массово покидать Турцию по двум причинам

Уехавшие жить в Турцию россияне стали массово покидать эту страну. Как пишет Reuters, это происходит из-за финансовых трудностей и проблем с получением вида на жительство (ВНЖ).

Журналисты, сославшись на официальную статистику, рассказали, что в конце 2022 года в Турции находилось 154 тысячи россиян с ВНЖ, а сейчас эта цифра упала до отметки 96 тысяч человек. Также число созданных с участием российского капитала компаний за этот период уменьшилось со 140 до 68.

Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты зарубежного информагентства пообщались с россиянами, которые покинули страну или знают тех, кто уехал. В итоге выяснилось, что граждане РФ не только не могут продлить ВНЖ, но и сталкиваются со значительными финансовыми трудностями. Так, например, инфляция в Турции в апреле текущего года достигла 70%. Стоит отметить, что в основном наши соотечественники уезжают оттуда в Сербию или Черногорию.

Текущую ситуацию прокомментировал профессор политологии из Стамбульского коммерческого университета Бириз Каракай. По его словам, такое происходит из-за того, что турецкие власти не хотят принимать слишком много иностранцев, в том числе тех, кто страдает из-за финансовых трудностей.