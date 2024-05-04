Крупнейший банк Турции стал чаще отказывать россиянам в открытии счетов

Крупнейший турецкий банк Denizbank стал чаще отказывать гражданам России в открытии счёта. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посредников, которые помогают россиянам в получении банковских карт в Турции.

"DenizBank с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России — из десяти заявок на открытие счёта одобрение получает только одна", — отметил посредник Сергей Овсянников.

Посредник Елена Чернышова добавила, что организация перестала обращать внимание на ВНЖ или даже прописку в Турции, хотя раньше счёт можно было открыть, имея только российский загранпаспорт. Также она отметила, что сейчас банк одобряет заявки клиентов, имеющих депозит от 100 тысяч долларов и выше.