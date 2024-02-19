Крупнейший турецкий банк опроверг слухи о получении уведомлений о запрете открывать счета россиянам

Крупнейший турецкий банк Denizbank не получал никаких уведомлений о запрете открывать счета гражданам России. Об этом сообщил представитель финорганизации в одном из филиалов в Анкаре.

"Каких-либо уведомлений о том, чтобы запретить открывать счета гражданам РФ, мы не получали. Счета [гражданам РФ] открываются", — приводит РИА "Новости" слова представителя банка.

По словам представителя Denizbank, для открытия счёта россиянам необходимы вид на жительство (ВНЖ) и депозит в размере 10 тысяч долларов, который нельзя снимать. Запрос ВНЖ связан не с санкционной политикой Соединённых Штатов, а с внутренними процедурами.