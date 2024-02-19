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19 февраля, 09:52

Крупнейший турецкий банк опроверг слухи о получении уведомлений о запрете открывать счета россиянам

Турецкий Denizbank заявил об отсутствии запрета на открытие счёта россиянам

Крупнейший турецкий банк Denizbank не получал никаких уведомлений о запрете открывать счета гражданам России. Об этом сообщил представитель финорганизации в одном из филиалов в Анкаре.

"Каких-либо уведомлений о том, чтобы запретить открывать счета гражданам РФ, мы не получали. Счета [гражданам РФ] открываются", — приводит РИА "Новости" слова представителя банка.

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По словам представителя Denizbank, для открытия счёта россиянам необходимы вид на жительство (ВНЖ) и депозит в размере 10 тысяч долларов, который нельзя снимать. Запрос ВНЖ связан не с санкционной политикой Соединённых Штатов, а с внутренними процедурами.

Напомним, по данным РБК, Denizbank стал требовать у клиентов из России подтвердить проживание в стране и предоставить вид на жительство. Один из посредников пояснил, что разъяснения от центрального офиса банка пока не поступали.

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Дарья Нарыкова
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