Психотерапевт назвала две причины синдрома хронической усталости

Вирус Эпштейна – Барр и цитомегаловирус могут спровоцировать появление у их носителей синдрома хронической усталости (СХУ). Об этом рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

"Существует несколько версий возникновения СХУ, например связь с вирусами или инфекциями, гриппом или отравлением пестицидами", — приводит слова медика РИАМО.

Среди других причин возникновения СХУ она назвала хронические заболевания, эмоциональные расстройства, неправильные образ жизни и питание, плохую экологию, а также иные вирусы и инфекции. Крашкина посоветовала при возникновении подозрений на этот синдром обращаться к терапевту, а уже он в зависимости от имеющихся симптомов направит пациента к иммунологу, эндокринологу, невропатологу, психотерапевту и другим специалистам.