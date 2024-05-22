Психотерапевт назвала две причины синдрома хронической усталости
Врач Крашкина: Синдром хронической усталости может быть вызван цитомегаловирусом
Вирус Эпштейна – Барр и цитомегаловирус могут спровоцировать появление у их носителей синдрома хронической усталости (СХУ). Об этом рассказала врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.
"Существует несколько версий возникновения СХУ, например связь с вирусами или инфекциями, гриппом или отравлением пестицидами", — приводит слова медика РИАМО.
Среди других причин возникновения СХУ она назвала хронические заболевания, эмоциональные расстройства, неправильные образ жизни и питание, плохую экологию, а также иные вирусы и инфекции. Крашкина посоветовала при возникновении подозрений на этот синдром обращаться к терапевту, а уже он в зависимости от имеющихся симптомов направит пациента к иммунологу, эндокринологу, невропатологу, психотерапевту и другим специалистам.
Ранее клинический психолог рассказала, что при СХУ человек без объективных причин как минимум полгода чувствует переутомление, которое не проходит после отдыха. Этот диагноз может поставить только врач после сдачи пациентом лабораторных анализов и прохождения исследований.
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