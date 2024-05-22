Даже с холодной войной не сравнить: В МИД указали на глубочайший кризис в отношениях РФ и Франции
Дипломат Студенников: Отношения РФ и Франции находятся в глубочайшем кризисе
Отношения между Россией и Францией в настоящее время находятся в глубочайшем кризисе. С таким заявлением в рамках интервью РИА "Новости" выступил директор Первого европейского департамента МИД РФ Артём Студенников. По его словам, нынешнее положение дел сложно сопоставить даже с обстановкой во время холодной войны.
"Все основные механизмы межгосударственного взаимодействия — и не только в политической и экономической сферах, но и в области культуры, образования, спорта — заблокированы по инициативе французской стороны", — заявил Студенников.
Дипломат отметил, что текущая ситуация не является делом рук российской стороны. Он подчеркнул, что это результат политики западников, которые на протяжении многих лет целенаправленно оказывают давление на Россию. В итоге, по словам Студенникова, это вылилось в полномасштабную гибридную войну против РФ.
Pixabay / philriley427