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Регион
22 мая, 02:48

Даже с холодной войной не сравнить: В МИД указали на глубочайший кризис в отношениях РФ и Франции

Дипломат Студенников: Отношения РФ и Франции находятся в глубочайшем кризисе

Отношения между Россией и Францией в настоящее время находятся в глубочайшем кризисе. С таким заявлением в рамках интервью РИА "Новости" выступил директор Первого европейского департамента МИД РФ Артём Студенников. По его словам, нынешнее положение дел сложно сопоставить даже с обстановкой во время холодной войны.

"Все основные механизмы межгосударственного взаимодействия — и не только в политической и экономической сферах, но и в области культуры, образования, спорта — заблокированы по инициативе французской стороны", — заявил Студенников.

Дипломат отметил, что текущая ситуация не является делом рук российской стороны. Он подчеркнул, что это результат политики западников, которые на протяжении многих лет целенаправленно оказывают давление на Россию. В итоге, по словам Студенникова, это вылилось в полномасштабную гибридную войну против РФ.

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Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон не раз заявлял, что западные страны обсуждают возможность отправки своих войск на Украину. А недавно он призвал государства Европы приготовиться вместе сдержать Россию, если она "зайдёт слишком далеко" в украинском конфликте.

Обложка ©

Pixabay / philriley427

Алексей Соловьёв
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