Даже с холодной войной не сравнить: В МИД указали на глубочайший кризис в отношениях РФ и Франции

Отношения между Россией и Францией в настоящее время находятся в глубочайшем кризисе. С таким заявлением в рамках интервью РИА "Новости" выступил директор Первого европейского департамента МИД РФ Артём Студенников. По его словам, нынешнее положение дел сложно сопоставить даже с обстановкой во время холодной войны.

"Все основные механизмы межгосударственного взаимодействия — и не только в политической и экономической сферах, но и в области культуры, образования, спорта — заблокированы по инициативе французской стороны", — заявил Студенников.