Эксперт спрогнозировал стоимость новых автомобилей "Волга"

Новый седан C40 от Volga, предположительно, будет стоить от 2,5 миллиона рублей, кроссовер K30 — 2,5–3 млн рублей, а кроссовер К40 — 3–3,5 млн рублей. Такой прогноз дал автоэксперт Максим Кадаков.

Михаилу Мишустину представили новые автомобили Volga. Видео © Telegram / Правительство России

"Я думаю, что седан Volga будет примерно в той же цене, что и Lada Aura, — около двух с половиной миллионов рублей. Они хотят играть в так называемом сегменте masstige — "массового престижа". Может быть, даже дешевле двух с половиной миллионов рублей — в зависимости от комплектации", — сообщил он РИА "Новости", отметив, что "Волга" оснащена лучше "Лады".

По мнению специалиста, производитель с этой моделью ориентируется не столько на госструктуры, сколько на физлиц и частные компании. Автоэксперт сравнил внешний облик седана с китайским Changan Raeton Plus, кроссовера K30 — с Oshan X5 Plus, а К40 — с Changan UNI-Z.