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22 мая, 04:32

Стало известно, когда в России запустят жилищные вклады

Депутат Аксаков: Жилищные вклады в России планируется запустить в 2025 году

В России планируют запустить жилищные вклады в 2025 году. Об этом сообщил глава Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, уже есть положительный отзыв на законопроект, нижняя палата парламента одобрила его в первом чтении.

Как пишет газета "Известия", цель нового инструмента — помочь россиянам накопить на покупку жилья. Потратить деньги с депозита можно будет только на погашение ссуды на недвижимость. Согласно проекту, средства на таких вкладах будут застрахованы на десять миллионов рублей вместо 1,4 млн по обычным депозитам.

"Инструмент позволит минимизировать стихийные покупки — это особенно актуально для тех, у кого не получается заниматься строгим финансовым планированием", — считает директор юридической группы "Яковлев и партнёры" Мария Яковлева.

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Ранее в правительстве прокомментировали слухи о повышении ставок по семейной ипотеке до 12%. Там отметили, что таких планов пока нет.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Никонов
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