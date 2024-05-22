Авиарейс из Уфы в Новый Уренгой сел в Тюмени из-за проблемы с автоматикой
Международный аэропорт Рощино в Тюмени. Обложка © ТАСС / Василий Шитов
Самолёт авиакомпании "Ямал", летевший из Уфы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Тюмени. Об этом сообщается в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.
"22.05.2024 в 08:15 (06:15 мск) экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании "Ямал" при выполнении регулярного рейса YC-188 сообщением Уфа – Новый Уренгой доложил об отказе автоматики", — говорится в сообщении.
Экипаж принял решение проследовать на запасной аэродром в Тюмени, где благополучно приземлился. Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку.
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