Авиарейс из Уфы в Новый Уренгой сел в Тюмени из-за проблемы с автоматикой

Самолёт авиакомпании "Ямал", летевший из Уфы в Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Тюмени. Об этом сообщается в телеграм-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"22.05.2024 в 08:15 (06:15 мск) экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании "Ямал" при выполнении регулярного рейса YC-188 сообщением Уфа – Новый Уренгой доложил об отказе автоматики", — говорится в сообщении.

Экипаж принял решение проследовать на запасной аэродром в Тюмени, где благополучно приземлился. Новоуренгойская транспортная прокуратура начала проверку.