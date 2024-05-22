Эти 10 советов спасут от превращения в монстра при ПМС, если ты хочешь убивать, рыдать и тортик

Многие женщины во время предменструального синдрома сталкиваются с рядом побочных эффектов. Среди них тревожность, нестабильный нервный фон, повышенный аппетит, тяга к сладкому, проблемы со сном, плохое настроение, злость и прочие неприятности, которые влияют на жизнь женщины, что также отражается и на её близких. О том, как сделать этот период менее болезненным, в беседе с "Газетой.ru" рассказала когнитивно-поведенческий психолог Мария Бояркина.

Она заявила, что около 48% представительниц женского пола в репродуктивном возрасте сталкиваются с ПМС, а у 20% женщин его симптомы ощущаются наиболее остро.

Если вы ежемесячно испытываете большой дискомфорт при ПМС, а ваше настроение при этом стремится к нулевым показателям, лучше всего будет обратиться с этим к специалисту. Вы сдадите анализ крови на гормоны, на основе которого врач назначит для вас необходимые лекарственные препараты. Если показания анализов не предусматривают медикаментозного лечения, а ваше эмоциональное состояние похоже на бурное течение горной реки, вашим решением станут седативные средства и вещества, такие как магний и В6. Они помогают организму вырабатывать триптофан — аминокислоту, которая является предшественницей серотонина. Также необходимо с умом подойти к распределению физической и психоэмоциональной нагрузки на период цикла, утверждает психолог.

"Ограничить время в социальных сетях, просмотр новостей, фильмов ужасов и триллеров. Это может повысить уровень гормонов стресса и ухудшить состояние. Заменить на полезный контент, прогулки на свежем воздухе и лёгкие физические упражнения", — советует Бояркина.

Будет полезно также снизить количество потребляемого сахара, продуктов брожения и тонизирующих напитков. Алкоголь лучше вовсе исключить. Компенсировать ваши любимые "вредности" специалист предлагает добавлением в рацион овощей и фруктов с содержанием омеги-3.

Чтобы наладить функционирование нервной системы, используйте дыхательные упражнения, принимайте контрастный душ, занимайтесь пилатесом и йогой. Также вам помогут ванны с магниевой солью, медитирование и чтение вслух. Постарайтесь улучшить качество сна. Проветривайте помещение и задёргивайте на ночь занавески, чтобы оно оставалось максимально тёмным. Перед отходом ко сну можно использовать эфирные масла мяты и лаванды, нанося их на виски.

"Дать безопасный контакт телу через прикосновения. Вы можете попробовать практику "Семь минут": поставить таймер и начать снизу вверх проглаживать тело, прикасаться бережно, фокусируясь на ощущениях. Можно использовать крем для тела с любимым ароматом", — предложила эксперт.