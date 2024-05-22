Художник подал в суд на аптеки Кончаловского за кражу дизайна зубных щёток

Московский дизайнер Александр Белов требует компенсации у сети аптек режиссёра Андрея Кончаловского "Планета здоровья" за сворованный у него дизайн зубных щёток. По словам художника, представители компании на одной из выставок увидели его творение и "вдохновились". Об этом пишет SHOT.

Зубная щётка с удобной и стильной рукояткой, придуманная Андреем Беловым. Фото © Telegram / SHOT

Как рассказал сам Александр Белов, идея создания неповторимой рукоятки для зубных щёток ему пришла уже давно. Стиль и удобство должны были стать главными атрибутами будущего хита продаж. Целый год понадобился художнику для того, чтобы достичь желаемого результата, а потом ещё один год, чтобы запатентовать его. В 2021 году Белову пришло долгожданное уведомление о том, что это теперь единственная в своём роде рукоятка, права на которую принадлежат только ему. Довольный дизайнер сразу же подыскал фирму, которая возьмётся за производство его творения, заключив с её представителями договор.

Гнусный акт воровства Белов засвидетельствовал в этом году, когда в одной из аптек сети "Планета здоровья", принадлежащих режиссёру Андрею Кончаловскому (доля — 25%), он увидел копию своей щётки. Затем юристы провели контрольную закупку и выяснили, что щётку с невероятно удобной и стильной рукояткой Белова продавали сразу в нескольких точках аптечной сети.

Сейчас на сайте аптеки "Планета здоровья" нельзя купить такие щётки, поскольку их распродали, однако сама позиция до сих пор находится там. Огорчённый такой несправедливостью, Белов обратился в суд, чтобы закон встал на его сторону. В суде оценили его ущерб в 50 тысяч рублей, но обиженный художник, чья "творческая душа" получила неожиданный удар, будет добиваться большей компенсации.