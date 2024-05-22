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22 мая, 06:51

МИД советует Макрону не надеяться только на политический ответ после ввода войск на Украину

МИД РФ: Ответ России на ввод ВС Франции на Украину будет не только политическим

Если Франция отправит свои войска на Украину, Россия ответит на этот шаг, причём не только в политической плоскости. Такое заявление сделал руководитель первого европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Артём Студенников.

"Вы спрашиваете о нашей возможной дипломатической реакции, но ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону", цитирует его РИА "Новости".

Собеседник агентства отметил, что заявления президента Франции Эманнюэля Макрона, хоть и становятся всё более воинственными, по-прежнему не снискали поддержки у партнёров по Евросоюзу и Североатлантическому альянсу, да и у большинства французских граждан вызывают оторопь. Тем не менее, Москва не может игнорировать подобные высказывания или смотреть на них сквозь пальцы.

Дипломат также напомнил о том, что участие французского военного контингента в боевых действиях на территории Незалежной сделает Париж официальной стороной конфликта, отчего риск вооружённого столкновения двух ядерных держав кратно возрастёт, а военнослужащие Франции станут законными целями для Вооружённых сил России. Вопрос в том, готовы ли французские граждане отдавать свои жизни за интересы хозяйничающего в Киеве неонацистского режима и его англосаксонских хозяев, и как потом объяснить печальные вести родным погибших. Парижу стоит обстоятельно над этим подумать, подчеркнул директор первого европейского департамента дипломатического ведомства России.

Студенников добавил, что надеется на то, что люди, находящиеся у власти во Франции, прислушаются к голосу разума или хотя бы к инстинкту самосохранения. Как бы то ни было, Россия готова к любому развитию событий, подытожил он.

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Ранее Студенников заявил, что русско-французские отношения переживают острейший кризис даже по меркам времён холодной войны. Причём, по его словам, в таком положении дел нет вины России. Эта ситуация — следствие политики Запада, многие годы намеренно оказывавшего на Российскую Федерацию давление, что постепенно вылилось в полномасштабную гибридную войну против нашей страны.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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