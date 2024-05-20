Во Франции рассказали, почему Киев не сможет сдержать натиск Российской Армии
France 24: На Украине слишком поздно приняли закон о мобилизации
На Украине слишком поздно приняли закон о мобилизации. Об этом заявил редактор дирекции телеканала France 24 по международным делам Дуглас Хербер. По его словам, для подобных мер, если учитывать продвижение российских войск, время уже упущено.
Журналист подсчитал, что киевскому режиму для достижения паритета, возможно, придётся набрать несколько сотен тысяч новобранцев в ВСУ. При этом украинцы испытывают серьёзные трудности в военном отношении. Хербер также обратил внимание на успешное продвижение российских войск, назвав его натиском, и заметил, что Незалежная сейчас в критическом состоянии и у неё очень мало времени.
"А ведь этих мужчин нужно будет ещё и подготовить, для чего потребуется несколько месяцев. Разумеется, можно как-то потренировать их месяц и отправить защищать Украину толком не подготовленных солдат, но пострадает эффективность", — заключил он.
Как сообщал Life.ru, 9 мая Владимир Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Это уже 11-е продление после начала конфликта. Также недавно Рада приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления, а Минобороны Незалежной опубликовало приказ о признании годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями. Напомним, Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине в середине апреля.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine