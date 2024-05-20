На Украине слишком поздно приняли закон о мобилизации. Об этом заявил редактор дирекции телеканала France 24 по международным делам Дуглас Хербер. По его словам, для подобных мер, если учитывать продвижение российских войск, время уже упущено.

Журналист подсчитал, что киевскому режиму для достижения паритета, возможно, придётся набрать несколько сотен тысяч новобранцев в ВСУ. При этом украинцы испытывают серьёзные трудности в военном отношении. Хербер также обратил внимание на успешное продвижение российских войск, назвав его натиском, и заметил, что Незалежная сейчас в критическом состоянии и у неё очень мало времени.