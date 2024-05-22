Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 07:30

Минздрав назвал сроки появления в аптеках препарата от болезни Бехтерева

Мурашко: Препарат от болезни Бехтерева поступит в продажу через 3 месяца

Созданный при помощи инновационных технологий современный лекарственный препарат для лечения болезни Бехтерева поступит в продажу для гражданского оборота примерно через три месяца. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, выступая на конференции "Реглек".

"Вы слышали, что недавно зарегистрировали очень прорывной препарат для лечения Бехтерева. Сейчас он запущен в производство, ориентировочно, появится через несколько месяцев, месяца три", сказал министр.

Ревматолог рассказал о болезни Бехтерева, которую первыми в мире научились лечить в России
Ревматолог рассказал о болезни Бехтерева, которую первыми в мире научились лечить в России

Напомним, что в конце апреля появились сообщения о том, что в Российской Федерации был зарегистрирован первый в мире медицинский препарат, способный лечить болезнь Бехтерева. В отличие от других средств, отечественное способно остановить развитие этого страшного недуга, не приводя к угнетению иммунитета и не вызывая привыкания. Во Всемирной организации здравоохранения препарат уже получил непатентованное название — сенипрутуг.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Михаил Мурашко
  • Новости науки
  • Минздрав РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров