Минздрав назвал сроки появления в аптеках препарата от болезни Бехтерева

Созданный при помощи инновационных технологий современный лекарственный препарат для лечения болезни Бехтерева поступит в продажу для гражданского оборота примерно через три месяца. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, выступая на конференции "Реглек".

"Вы слышали, что недавно зарегистрировали очень прорывной препарат для лечения Бехтерева. Сейчас он запущен в производство, ориентировочно, появится через несколько месяцев, месяца три", — сказал министр.