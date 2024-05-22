Минздрав назвал сроки появления в аптеках препарата от болезни Бехтерева
Мурашко: Препарат от болезни Бехтерева поступит в продажу через 3 месяца
Созданный при помощи инновационных технологий современный лекарственный препарат для лечения болезни Бехтерева поступит в продажу для гражданского оборота примерно через три месяца. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, выступая на конференции "Реглек".
"Вы слышали, что недавно зарегистрировали очень прорывной препарат для лечения Бехтерева. Сейчас он запущен в производство, ориентировочно, появится через несколько месяцев, месяца три", — сказал министр.
Напомним, что в конце апреля появились сообщения о том, что в Российской Федерации был зарегистрирован первый в мире медицинский препарат, способный лечить болезнь Бехтерева. В отличие от других средств, отечественное способно остановить развитие этого страшного недуга, не приводя к угнетению иммунитета и не вызывая привыкания. Во Всемирной организации здравоохранения препарат уже получил непатентованное название — сенипрутуг.
ТАСС / Сергей Фадеичев