Бастрыкин требует доклада по делу младенца, найденного убитым в реке в Москве 22 мая, 07:36 Тело новорождённого мальчика в водоёме в Москве. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела после обнаружения прохожими тела младенца в московском водоёме. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ "Убийство". Следователи продолжают работать на месте трагедии: изучаются записи с камер уличного наблюдения, устанавливаются свидетели случившегося. Также полиция начала розыск матери скончавшегося новорождённого мальчика.

Напомним, в Москве в парке района Кузьминки прохожие обнаружили в реке тело новорождённого мальчика. Дело взяла на контроль столичная прокуратура. Точную причину смерти ребёнка установит экспертиза.

Авторы Татьяна Миссуми