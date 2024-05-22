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Бастрыкин требует доклада по делу младенца, найденного убитым в реке в Москве

22 мая, 07:36
Тело новорождённого мальчика в водоёме в Москве. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Тело новорождённого мальчика в водоёме в Москве. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела после обнаружения прохожими тела младенца в московском водоёме. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ "Убийство". Следователи продолжают работать на месте трагедии: изучаются записи с камер уличного наблюдения, устанавливаются свидетели случившегося. Также полиция начала розыск матери скончавшегося новорождённого мальчика.

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Напомним, в Москве в парке района Кузьминки прохожие обнаружили в реке тело новорождённого мальчика. Дело взяла на контроль столичная прокуратура. Точную причину смерти ребёнка установит экспертиза.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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