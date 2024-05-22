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Регион
22 мая, 08:01

Финляндия изучает идею Минобороны России по пересмотру морских границ в Балтике

Глава МИД Финляндии заявила о работе по обновлению морских границ в Балтике

Министерство иностранных дел Финляндии занимается "проработкой деталей" после поступившего от российского Минобороны предложения обновить координаты морских границ в Балтийском море. Об этом сообщила глава финского дипломатического ведомства Элина Валтонен.

"По сообщениям СМИ, Россия может пересмотреть определение морских зон в Финском заливе. МИД прорабатывает детали. Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе об их пересмотре. Мы предполагаем, что Россия, как участник Конвенции, будет действовать соответствующим образом", заявила она в публикации в социальной сети X.

Она также отметила, что считает создание путаницы в подобных вопросах элементом гибридного влияния. Однако Финляндию это не смутит, подытожила Валтонен.

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Напомним, 21 мая в Минобороны РФ предложили утвердить новый список точек, которые используются для измерения ширины территориального моря у побережья материка и островов России в Балтийском море. Ведомство хочет обновить координаты госграницы в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска. Там уверены, что утверждённые в 1985 году данные уже не соответствуют "современной географической обстановке".

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Shutterstock / Janis Smits

Юрий Лысенко
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