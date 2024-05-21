Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 10:11

Финляндия решила возобновить работу КПП на границе с Россией, закрытых ещё осенью

В парламент Финляндии внесли законопроект об открытии КПП на российской границе

Власти Финляндии после долгого перерыва наконец задумались об открытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. По данным финского МВД, правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект "О выдворении", который в перспективе позволит возобновить работу пропускных пунктов.

Чтобы не допустить злоупотреблений со стороны беженцев, в Финляндии могут ввести запрет на приём заявлений о международной защите, но лишь на определённой части границы. Таким образом, пропускные пункты заработают, но суверенитет и национальная безопасность Финляндии, как полагают её власти, будут обеспечены.

В Финляндии продали 100 велосипедов беженцев, прибывших со стороны России
В Финляндии продали 100 велосипедов беженцев, прибывших со стороны России

Напомним, что Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией ещё осенью 2023 года. Объяснялось это массовым наплывом беженцев из третьих стран. В начале 2024-го КПП было решено оставить недействующими до особого уведомления.

Обложка ©

IMAGO / Scanpix

Марина Калегина
  • Новости
  • Финляндия
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров