Финляндия решила возобновить работу КПП на границе с Россией, закрытых ещё осенью
В парламент Финляндии внесли законопроект об открытии КПП на российской границе
Власти Финляндии после долгого перерыва наконец задумались об открытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. По данным финского МВД, правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект "О выдворении", который в перспективе позволит возобновить работу пропускных пунктов.
Чтобы не допустить злоупотреблений со стороны беженцев, в Финляндии могут ввести запрет на приём заявлений о международной защите, но лишь на определённой части границы. Таким образом, пропускные пункты заработают, но суверенитет и национальная безопасность Финляндии, как полагают её власти, будут обеспечены.
Напомним, что Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией ещё осенью 2023 года. Объяснялось это массовым наплывом беженцев из третьих стран. В начале 2024-го КПП было решено оставить недействующими до особого уведомления.
IMAGO / Scanpix