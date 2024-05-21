Финляндия решила возобновить работу КПП на границе с Россией, закрытых ещё осенью

Власти Финляндии после долгого перерыва наконец задумались об открытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. По данным финского МВД, правительство внесло на рассмотрение парламента законопроект "О выдворении", который в перспективе позволит возобновить работу пропускных пунктов.

Чтобы не допустить злоупотреблений со стороны беженцев, в Финляндии могут ввести запрет на приём заявлений о международной защите, но лишь на определённой части границы. Таким образом, пропускные пункты заработают, но суверенитет и национальная безопасность Финляндии, как полагают её власти, будут обеспечены.