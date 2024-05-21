Минобороны предложило изменить внешнюю границу территориального моря РФ в Балтике
МО РФ предложило уточнить линию госграницы на Балтике у Калининградской области
В Министерстве обороны России выступили с предложением утвердить обновлённый список точек, от которых отмеряется ширина территориального моря у материкового побережья и островов РФ в Балтийском море. Соответствующий проект постановления правительства появился на портале публикации правовых актов.
"В случае утверждения проекта будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе города Балтийск и города Зеленоградск, позволяющая использовать соответствующую акваторию как внутренние морские воды РФ", — сказано в документе.
Также в проекте говорится о том, что изменится прохождение госграницы России на море из-за обновления положения внешней линии территориального моря. При этом для безопасности мореплавания планируется переиздать морские навигационные карты.
По мнению авторов, действующий список координат точек необходимо обновить по ряду причин. Так, у прямых исходных линий России в Финском заливе нет продолжения, они не замыкаются на территорию РФ, а это не позволяет зафиксировать внешнюю границу внутренних морских вод. Кроме того, сейчас не учитывается установление прямых исходных линий других стран. К тому же координаты были определены по картам мелкого масштаба, которые разработаны по материалам работ середины XX века. Они, как отметили авторы, не соответствуют современной географической обстановке.
Ранее Life.ru писал об агрессивных и провокационных заявлениях западных политиков по поводу Калининградской области. Так, в феврале посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс отметил, что в случае конфликта с РФ эксклав будет "нейтрализован" в первую очередь. В самом Калининграде в ответ на это указали дипломату на Балтийский флот.
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