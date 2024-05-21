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21 мая, 12:15

Минобороны предложило изменить внешнюю границу территориального моря РФ в Балтике

МО РФ предложило уточнить линию госграницы на Балтике у Калининградской области

В Министерстве обороны России выступили с предложением утвердить обновлённый список точек, от которых отмеряется ширина территориального моря у материкового побережья и островов РФ в Балтийском море. Соответствующий проект постановления правительства появился на портале публикации правовых актов.

"В случае утверждения проекта будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе города Балтийск и города Зеленоградск, позволяющая использовать соответствующую акваторию как внутренние морские воды РФ", — сказано в документе.

Также в проекте говорится о том, что изменится прохождение госграницы России на море из-за обновления положения внешней линии территориального моря. При этом для безопасности мореплавания планируется переиздать морские навигационные карты.

По мнению авторов, действующий список координат точек необходимо обновить по ряду причин. Так, у прямых исходных линий России в Финском заливе нет продолжения, они не замыкаются на территорию РФ, а это не позволяет зафиксировать внешнюю границу внутренних морских вод. Кроме того, сейчас не учитывается установление прямых исходных линий других стран. К тому же координаты были определены по картам мелкого масштаба, которые разработаны по материалам работ середины XX века. Они, как отметили авторы, не соответствуют современной географической обстановке.

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Ранее Life.ru писал об агрессивных и провокационных заявлениях западных политиков по поводу Калининградской области. Так, в феврале посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс отметил, что в случае конфликта с РФ эксклав будет "нейтрализован" в первую очередь. В самом Калининграде в ответ на это указали дипломату на Балтийский флот.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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