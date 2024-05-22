В Израиле сыграли ошеломительно длинную серию пенальти и побили мировой рекорд

В Израиле установили новый мировой рекорд по продолжительности серии пенальти. Это случилось во время встречи между футбольными командами "Димона" и "Шимшон" в первом раунде плей-офф за выход во вторую Национальную лигу.

Матч состоялся 20 мая, счёт по истечении основного и дополнительного времени составлял 2:2. К концу серии одиннадцатиметровых он вырос до 23:22 в пользу "Димоны". Исполняя пенальти, футболисты обоих клубов в сумме пробили 56 ударов по воротам противника.

Прошлый рекорд, занесённый в книгу рекордов Гиннесса, зафиксировали в 2005 году, во время игры команд "Палас" и "Сивикс" в финале Кубка Намибии. Тогда основное и дополнительное время закончилось при счёте 2:2, а серия пенальти завершилась со счётом 17:16 в пользу "Паласа". Тогда футболисты обеих команд в общей сложности нанесли по воротам 48 ударов.