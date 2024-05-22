"В 15:00 произойдёт взрыв": Из аэропорта Бишкека срочно эвакуировали людей из-за анонимного сообщения
Из аэропорта Бишкека срочно эвакуировали людей из-за сообщения о бомбе
Пассажиров и сотрудников международного аэропорта в Бишкеке эвакуировали после сообщения о том, что здание заминировано. Об этом рассказали в администрации ОАО "Международный аэропорт Манас", включающего в свой состав все крупные воздушные гавани Киргизии.
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"Сотрудники служб аэропорта и пассажиры эвакуированы из здания в связи с поступившим анонимным сигналом о заложенном в нём взрывном устройстве", — информирует пресс-служба воздушной гавани.
Аэропорт получил сообщение с текстом "в 15:00 произойдёт взрыв". В настоящий момент никого из пассажиров и персонала не осталось в здании — они все ожидают на улице. Регистрация на все рейсы приостановлена. Силовики и правоохранители обыскивают аэропорт на предмет бомбы. Стоит отметить, что аналогичная ситуация уже возникала несколько дней назад, тогда взрывных устройств найдено не было.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в петербургском Пулково мужчина сделал девочке комплимент, назвав её "бомбой". Это услышала служба безопасности и решила повторно проверить её на наличие настоящей взрывчатки. По итогу подростка и её маму отпустили, мужчину же привлекли к административной ответственности, а свой рейс в Калининград он пропустил.
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