"В 15:00 произойдёт взрыв": Из аэропорта Бишкека срочно эвакуировали людей из-за анонимного сообщения

Пассажиров и сотрудников международного аэропорта в Бишкеке эвакуировали после сообщения о том, что здание заминировано. Об этом рассказали в администрации ОАО "Международный аэропорт Манас", включающего в свой состав все крупные воздушные гавани Киргизии.

"Сотрудники служб аэропорта и пассажиры эвакуированы из здания в связи с поступившим анонимным сигналом о заложенном в нём взрывном устройстве", — информирует пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт получил сообщение с текстом "в 15:00 произойдёт взрыв". В настоящий момент никого из пассажиров и персонала не осталось в здании — они все ожидают на улице. Регистрация на все рейсы приостановлена. Силовики и правоохранители обыскивают аэропорт на предмет бомбы. Стоит отметить, что аналогичная ситуация уже возникала несколько дней назад, тогда взрывных устройств найдено не было.